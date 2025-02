Bei einer Kontrolle der Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle wirkte ein Mann zunehmend nervös. In seiner Sporttasche fanden die Beamten Drogen und ein Messer.

Am Hauptbahnhof Halle

Halle (Saale). Bei einer Kontrolle am Hauptbahnhof Halle haben Bundespolizisten bei einem Mann Drogen und ein Messer gefunden.

Der 37-Jährige wirkte laut Polizei bei der Kontrolle am Montag zunehmend nervös. Darauf von den Beamten angesprochen, habe er zugegeben, eine größere Menge Betäubungsmittel in seiner Sporttasche zu haben, so die Polizei.

Auf dem Revier fanden die Bundespolizisten etwa 154 Gramm Haschisch, ein sogenanntes Karambit-Messer und Bargeld in szenetypischer Stückelung, heißt es in der Mitteilung.

Den Tatverdächtigen erwarten nun Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz sowie eines Verstoßes gegen das Führungsverbot innerhalb einer Waffenverbotszone.