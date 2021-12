Bundespolizei kontrolliert Männer in Sachsen: Böller mit 2,5 Kilogramm Explosivmasse sichergestellt

Im Erzgebirgskreis in Sachsen hat die Bundespolizei zwei Männer kontrolliert, die von Tschechien nach Deutschland eingereist waren. Diese hatten Pyrotechnik bei sich, die knapp 2,5 Kilogramm Explosivmasse enthielt.

Mit verbotenen Böllern in petto sind zwei 21 und 19 Jahre alte Männer der Bundespolizei in Sachsen ins Netz gegangen.

Bärenstein/Annaberg-Buchholz/dpa - Mit verbotenen Böllern sind zwei 21 und 19 Jahre alte Männer der Bundespolizei in Bärenstein (Erzgebirgskreis) ins Netz gegangen. Als sie am Dienstag aus Tschechien nach Deutschland eingereist waren, kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz deren Fahrzeug, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.

Dabei entdeckten die Beamten die nicht zugelassenen Böller. Die Explosivmasse aller sichergestellten Feuerwerkskörper betrug den Angaben nach circa 2,5 Kilogramm. Die Pyrotechnik wurde sichergestellt. Gegen die beiden Männer werde wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.