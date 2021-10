20 Jugendliche feiern im Jerichower Land Halloween bis die Polizei kommt

20 Jugendliche haben in der Nacht zu Sonntag (24. Oktober) eine Halloweenparty in Hohenwarthe gefeiert. Gegen 4 Uhr wurde die Feier von der Polizei unterbrochen. Anwohnern war die Musik zu laut.

Hohenwarthe (vs) - In Hohenwarthe (Ortschaft der Gemeinde Möser) waren die Jugendlichen bereits vergangenes Wochenende in Halloweenstimmung und haben eine Party gefeiert.

Dies war jedoch einigen Anwohnern zu laut, so dass sie die Polizei riefen. Bei Eintreffen der Einsatzbeamten konnte laute Musik vernommen werden. Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Jerichower Land hervorgeht, feierten ungefähr 20 Jugendliche eine Halloweenparty.

Nach einem Gespräch mit dem Verantwortlichen wurde die Musik auf Zimmerlautstärke runtergedreht. Die Jugendlichen wurden belehrt mit dem Hinweis, dass die Feier aufgelöst wird, falls die Einsatzbeamten nochmals gerufen werden.