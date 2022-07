Weil sie im Gleis ein Buch gelesen hatte, ist eine 25-Jährige am Bahnhof Burg in Sachsen-Anhalt mit 150 Kilometern in der Stunde von einem ICE erfasst worden. Die Strecke war mehrere Stunden gesperrt.

Burg (vs) - Zu einem schweren Zugunfall ist es am Mittwochabend am Bahnhof Burg gekommen. Der Grund: Offenbar hatte die 25 Jahre alte Frau ein Buch gelesen und dabei die Beine ins Gleis baumeln lassen. Dies teilte die Polizei mit.

Demnach saß sich die junge Frau an die Bahnsteigkante auf Bahnsteig eins. Der Zugführer eines umgeleiteten ICE, welcher sich auf der Fahrt von Amsterdam nach Berlin befand, erkannte bei Einfahrt, dass sich eine Frau im Gleis befand, gab ein Warnsignal ab und leitete bei etwa 160 Kilometern in der Stunde eine Gefahrenbremsung ein. Die Frau nahm das Warnsignal wahr und versuchte noch, sich aus dem Gefahrenbereich zu entfernen. Dies gelang ihr jedoch nur bedingt, so dass der Zug sie bei 150 Kilometern pro Stunde am Fuß erfasste und verletzte.

Der ICE mit seinen 550 Reisenden kam nach 400 Metern zum Stehen und blockierte dadurch den Bahnübergang in der Blumenthaler Straße. Glücklicherweise wurde im Zug durch die Gefahrenbremsung niemand verletzt. Die verletzte Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Strecke war zwischen 18:27 bis 20:18 Uhr gesperrt. Hierdurch kam es bei 12 Zügen, davon bei fünf Fernzügen, zu insgesamt 559 Minuten Verspätungen sowie acht Teilausfällen.

Gegen die Frau wird unter anderem wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Die Bundespolizei weist darauf hin: Personen begeben sich mit derartig unüberlegten Handlungen in Lebensgefahr. Die Züge nähern sich fast lautlos an und können je nach Windrichtung oft sehr spät wahrgenommen werden. Zudem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die ebenfalls zu gravierenden, wenn nicht sogar tödlichen Unfällen führen kann.