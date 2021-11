56-Jährige fährt mit achtjährigem Enkelkind unter Alkoholeinfluss Auto

Eine 56-Jährige ist am Sonntag (14. November) in Biederitz von der Polizei angehalten worden. Im Fahrzeug hatte sie ihr achtjähriges Enkelkind. Der Atemalkoholtest ergab bei der Frau 1,43 Promille.

Biederitz (vs) - Im Rahmen der Streifentätigkeit sind Beamte des Polizeireviers Jerichower Land auf der B 1 in Biederitz in Richtung Gerwisch am Sonntag (14. November) gegen 16.15 Uhr aufgrund des Fahrverhaltens auf einen VW Fox aufmerksam, der in der Folge im Siedlungsweg einer Kontrolle unterzogen wurde.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Jerichower Land hervorgeht, befanden sich zum Zeitpunkt der Kontrolle die 56-jähige Fahrzeugführerin und das achtjährige Enkelkind im Fahrzeug.

Bei der Fahrzeugführerin wurde im Verlauf des Gesprächs Alkoholgeruch wahrgenommen, woraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen vorläufigen Wert von 1,43 Promille.

Bei der Beschuldigten wurde in einem Klinikum in Magdeburg eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Sie wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.