Ein Autofahrer hat auf der A2 das Ende eines Staus übersehen und ist in einen Lkw hineingekracht.

Ein 84 Jahre alter Mann aus Burg ist mit seinem Opel in ein Stauende auf der A2 gekracht. Er verletzte sich leicht. Symbolbild:

Burg (vs) - Nahe der Ortslage Burg prallte gegen 9:30 Uhr auf der A2 haltenden LKW. Dies geschah nur ein Stück entfernt von einem schweren Unfall, der nur kurz zuvor nahe Erxleben auf der A2 geschah.

Der Laster musste zuvor aufgrund eines Staus halten, der durch Bauarbeiten auf Höhe der Elbebrücke verursacht wurde. Dies teilt die Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW anschließend in den linken Fahrstreifen geschleudert, wo er an der Mittelleitplanke zum stehen kam. Der aus Burg stammende 84 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sein PKW musste abgeschleppt werden.

Teilsperrung der A2 nach Unfall an Stauende

Die Richtungsfahrbahn Hannover wurde ab der Anschlussstelle Burg-Zentrum für eineinhalb Stunden teilweise gesperrt.

Aufgrund einer Baustelle auf Höhe der Elbebrücke und der damit einhergehenden eingeschränkten Verkehrsführung kam es zu Stauerscheinungen in diesem Bereich, welche der Unfallfahrer zu spät erkannte.