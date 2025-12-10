Auf dem Rastplatz Krähenberge an der A2 sind in der Nacht zu Mittwoch drei Lkw aufgebrochen worden. Die Diebe klauten Autoreifen und Süßigkeiten.

Demnach verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zu den Laderäumen der Fahrzeuge, als die Fahrer ihre Ruhezeiten einhielten. Die Plombe eines Lkw sei durchtrennt worden. Die Diebe klauten nach Angaben der Polizei sechs Pakete Süßigkeiten.

A2-Raststätte Krähenberge: Auch Planen aufgeschlitzt

Aus einem zweiten Lkw seien mehrere Autoreifen entwendet worden, bei einem dritten Fahrzeug sei die Plane aufgeschlitzt worden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 11.000 Euro, wie die Polizei meldet.

Hinweise zum Tathergang oder Beobachtungen nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Zudem können Informationen unter der Telefonnummer 039204/720 direkt beim Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst der PI Magdeburg gemeldet werden.