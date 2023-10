Auf der A 2 kam es am Dienstag in den frühen Abendstunden zu einem schweren Verkehrsunfall. Nahe der Ortschaft Hohenwarthe bei Magdeburg kippte ein Lastwagen um. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Auf der A 2 bei Magdeburg ist am Dienstagabend ein Lastwagen mit Schutt und Bauschrott umgekippt. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Magdeburg (vs) - Am Dienstagabend, dem 10.10., ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A 2, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.



Nach polizeilichen Angaben befuhr ein 54-jähriger Brandenburger mit seinem Lastwagen die A 2 in Richtung Hannover. Auf Höhe der Baustelle bei Hohenwarthe fing sein Lastwagen an zu schlingern.

Das Fahrzeug geriet dabei in die mobile Mittelschutzplanke und kippte danach auf die Seite. Durch den Unfall verteilte sich die komplette Ladung aus Bauschutt und Metallschrott auf der Fahrbahn.

Lkw-Fahrer hatte über 2 Promille im Blut

Die Polizei konnte bei dem Fahrer einen Atemalkoholwert von 2,09 Promille festgestellen. Sein Führerschein wurde daraufhin sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn eingeleitet.

Der 54-Jährige wurde anschließend schwerverletzt im Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Durch den Unfall wurden zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich in etwa auf 45.000 Euro.

Die A 2 musste nach dem Unfall aufgrund der Rettungs- und Aufräumarbeiten für circa acht Stunden gesperrt werden.