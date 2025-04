In diesen Tagen wird von der Polizei an verschiedenen Stellen im Jerichower Land ganz gezielt die Geschwindigkeit von Autofahrern überprüft.

Burg - In diesen Tagen läuft bundesweit die sogenannte ROADPOL-Kontrollwoche, bei der von der Polizei ganz gezielt Autofahrer ins Visier genommen werden. Auch an verschiedenen Stellen im Jerichower Land. Wo Bußgelder verhängt werden.

Blitzer-Aktion der Polizei nimmt Autofahrer in Gommern ins Visier

Polizeibeamte standen am Montagmorgen, 7. April 2025, gegen 8.30 Uhr unter anderem an der Magdeburger Straße und kontrollierten die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit, die hier 50 Stundenkilometer beträgt. Insgesamt sollen fünf Verkehrssünder ins Netz gegangen sein, wie es in einer Mitteilung heißt. Der Spitzenreiter der knapp 60 erfassten Fahrer wurde mit Tempo 77 gemessen.

Raser in Möser werden von der Polizei in einer Siedlung erfasst

Die Polizei hatte sich am Montag, 7. April 2025, gegen 9 Uhr an der Landesstraße 52 in Hohenwarthe in der Siedlung postiert. Bei einer Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometer konnten acht Verstöße festgestellt werden. Etwa 150 Fahrzeuge passierten innerhalb von knapp zwei Stunden die Messstelle, so eine Mitteilung. Der Schnellste wurde mit 82 km/h gemessen.

Auch in Möckern blitzt die Polizei bei Kontrolle die Temposünder

Gleich zweimal hatten Polizeibeamte am Montag, 7. April 2025, in Möckern Temposünder überführt. In der Hohenziatzer Chaussee waren sie 9 sowie 16 Uhr im Einsatz, um Fahrer auf der Strecke in Richtung Ortsausgang zu kontrollieren. Erlaubt sind hier maximal 50 Stundenkilometer. Insgesamt wurden 100 Fahrzeuge erfasst - sechs waren zu schnell. Der traurige Spitzenreiter brachte es auf Tempo 76.

In Elbe-Parey organisiert Polizei an einer Hauptstraße die Blitzeraktion

Am Montag, 7. April 2025, war die Polizei gegen 10.45 Uhr im Rahmen der bundesweiten Blitzeraktion in Neuderben im Einsatz. Im Fokus standen Fahrer, die in Richtung Parey unterwegs waren. Der Schnellste wurde mit 72 Stundenkilometer erfasst - erlaubt sind maximal nur 50.