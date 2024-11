Tatort Straße: In Burg (Jerichower Land) ist ein Radfahrer aus dem Verkehr gezogen worden, der mit über 2 Promille Alkohol unterwegs gewesen ist.

Burg - Diese Fahrt hätte er besser nicht unternommen. Am Dienstagabend, 26. November 2024, ist ein Radfahrer in der Sternstraße in Burg von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden, der über zwei Promille Alkohol intus hatte.

Radfahrer mit aggressivem Verhalten gegenüber der Polizei in Burg

Gegen 22.30 Uhr sei der 35-Jährige einer Kontrolle unterzogen worden, wie es in einer Mitteilung heißt. Der Mann sei darüber jedoch nicht erfreut gewesen und habe sich zunächst äußerst aggressiv gegenüber den Polizisten verhalten.

Schlussendlich jedoch erklärte er sich zu einem freiwilligen Atemalkoholtest bereit. Dabei zeigte das Gerät den hohen Wert an. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem Promille-Radler untersagt.