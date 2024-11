In den Morgenstunden vom 30. November 2024 sind in Burg Bewohner eines Mehrfamilienhauses durch einen heftigen Knall aus dem Schlaf gerissen worden. Die Feuerwehr wurde wegen Explosionsverdacht alarmiert.

Alarmierung wegen Explosion in Mehrfamilienhaus in Burg: Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Burg - Der Knall war heftig, der Schrecken groß. In Burg (Jerichower Land) hat es eine Alarmierung wegen einer Explosion gegeben. In einem Mehrfamilienhaus kam es zu einem lauten Knall.

Der Vorfall hat sich am Sonnabendmorgen, 30. November 2024, ereignet und einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Nach Volksstimme-Informationen ist es zwischen 5 und 5.20 Uhr in einem Mehrgeschosser an der Sternstraße zu einem heftigen Knall gekommen.

Beim Lüften des verrauchten Hauses in Burg hat diue Feuerwehr entsprechende Technik eingesetzt. Foto: Feuerwehr Burg

Mit dem Stichwort „Explosion/Rauchentwicklung“ wurden Mitglieder der Feuerwehr alarmiert, die mit allen verfügbaren Kräften und mehren Fahrzeugen wie dem Tanklöschfahrzeug ausgerückt ist. Vor Ort habe sich dann die Lage als weniger dramatisch herausgestellt: Offenbar durch einen Böller sei die Briefkasten-Anlage im Treppenhaus des Hauses zerstört worden, heißt es von der Feuerwehr.

Trümmerteile haben sich im Treppenhaus verteilt. Sie hätten durch die Wucht weitere Gegenstände, die sich im Treppenhaus befunden hätten, in Mitleidenschaft gezogen.

Gegen 5.20 Uhr ist die Feuerwehr von der Leitstelle in Burg alarmiert worden und war an der Sternstraße schnell vor Ort. Foto: Feuerwehr Burg

Nach dem Lüften des verrauchten Bereichs konnte die Feuerwehr nach kurzer Zeit wieder abrücken. Angaben zur Höhe des Sachschadens gibt es nicht.