Alkohol und Technik weg: Dreiste Diebe brechen mehrere Keller in Loburg auf 

Am 25. Dezember stellten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Loburg fest, dass Unbekannte in mehreren Kellern eingebrochen sind.

Loburg (vs) - Am 1. Weihnachtsfeiertag gab es eine böse Überraschung für mehrere Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Kalitzer Weg in Loburg. In zwei Häusern wurden in der Nacht vom Freitag zum Samstag mehrere Kellerabteile aufgebrochen und alkoholische Getränke und Technik entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen die unbekannten Täter.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Jerichower Land rund um die Uhr unter der Telefonnummer 03921/9200 entgegen.