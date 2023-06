Am Stauende Tödlicher Unfall auf A2 bei Theeßen: Autobahn Richtung Hannover voll gesperrt

Ein Transporter-Fahrer ist an einem Stauende kurz vor der Baustelle auf der Autobahn A2 zwischen Theeßen und dem Rastplatz Ihlegrund Nord in einen Lkw gefahren und noch an der Unfallstelle gestorben. Die Richtungsfahrbahn nach Hannover ist komplett gesperrt.