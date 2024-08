In Burg im Jerichower Land ist am Mittwoch ein Anschlag auf die Diesterweg-Sekundarschule angekündigt worden. Die Polizei war umgehend vor Ort. Ebenso wie unserer Reporter, der weitere Details hat.

Anonyme Amok-Drohung an Sekundarschule in Burg: War es ein Schüler?

Polizei ermittelt in Schule

Die Sekundarschule „F. A. W. Diesterweg“ in Burg ist am Mittwoch von einem angedrohten Anschlag erschüttert worden. Die Polizei war sofort zur Stelle.

