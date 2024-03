Die an die Elbe-Flut 2013 und die vielen Helfer in Lostau erinnernde Holzstatue „Elbania“ in Lostau ist mit verfassungswidrigen Symbolen beschmiert worden.

Einen Anschlag hat es auf Lostaus Elbe-Flut-Denkmal „Elbania“ gegeben. Auf der Holzstatue wurden verfassungswidrige Symbole entdeckt.

Nach Polizeiangaben wurde an der Holzfigur in Höhe des Bauchnabels eine Wolfsangel aufgemalt und im unteren Bereich ein Penis. Die Schmiererei sei am 8. März 2024 gegen 8 Uhr entdeckt worden. Noch am frühen Morgen des Vortages hatte es die Schmierereien nicht gegeben.

Die Wolfsangel ist heute ein verbotenes Symbol. Im Dritten Reich wurde es von der SS verwendet.

Der oder die Täter nutzten einen schwarzen Eddingstift.

„Elbania“ war 2014 aufgestellt worden. Die Figur selbst ist aus einem zwei Tonnen schweren und 2,5 Meter hohen Stamm gefertigt worden.

Das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen ist strafbar. Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren oder Geldstrafen drohen. Auch an der Tafel der Holzbank gibt es Schmierereien.

Hinweise zu tatverdächtigen Personen nimmt die Polizei Jerichower Land unter (03921) 9200 entgegen.