Antisemitischer Vorfall im Jerichower Land: Hakenkreuz bei jüdischem Gedenkstein eingeritzt

Gommern (vs) - Antisemitischer Vorfall in Gommern: Eingesetzte Polizeibeamte des örtlichen Polizeireviers stellten am 18. Februar fest, dass am neu aufgestellten und schwarz lackierten Tor zum jüdischen Gedenkstein ein Hakenkreuz eingeritzt war.

Der oder die unbekannten Täter haben das Hakenkreuz der Größe neun mal neun Zentimeter mittels unbekanntem Werkzeug auf den rechten Torflügel aufgebracht, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Es erfolgte eine fotografische Sicherung und eine Strafanzeige wurde aufgenommen. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen im vorliegenden Fall aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei im Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 zu melden.