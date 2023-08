Burg (vs) - Einbrecher haben offenbar in der Nacht zum Montag, 14. August, Grundstücke in Burg bei Magdeburg ausgekundschaftet. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Betroffen seien insbesondere Anwesen am Ihle-Anger, in der Wasserstraße und in der Mühlenstraße.

Demnach hätten Anwohner fremde Personen auf ihren Grundstücken in der Nacht beobachtet. Es sei von bis zu drei Personen die Rede gewesen, so die Polizei weiter, die mit vermummtem Gesicht die Grundstücke ausgekundschaftet hätten. Offensichtlich hätten bei der Aktion Täter Vorbereitungshandlungen vorgenommen, um zu einem späteren Zeitpunkt „zuzuschlagen“. Dabei seien unter anderem Wildkameras demontiert worden.

Es werde nicht ausgeschlossen, dass die Täter auf anderen Grundstücken in der Stadt oder auch in anderen Gemeinden ähnlich vorgegangen seien, warnen die Beamten. Sollte es zu einem Kontakt mit den mutmaßlichen Einbrechern kommen, mahnen sie zur Vorsicht. Anstatt eigenmächtig zu handeln, sollten die Betroffenen sofort die Notrufnummer 110 für eine schnelle Hilfe wählen.

Lesen Sie auch: Hintergründe, Nachrichten und Informationen zum 1. FC Magdeburg auf unserem FCM-Portal "Magdeburg Blau-Weiß"

Die Polizei bittet außerdem um Hinweise aus der Bevölkerung, wenn Zeugen etwas Ähnliches oder verdächtige Fahrzeugbewegungen bemerkt hätten. Hinweise nimmt die Polizei in Burg unter der Rufnummer 03921-9200 entgegen.