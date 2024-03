In Burg bei Magdeburg haben mehrere Pflastersteine auf der Fahrbahn für eine Gefahr für Autofahrer gesorgt. Warum die Polizei dahinter Selbstjustiz vermutet, zeigen wir.

Selbstjustiz in Burg? Pflastersteine auf Fahrbahn bringen Autofahrer in Gefahr

Burg/DUR. - In Burg bei Magdeburg haben am Montagabend Pflastersteine auf der Zerbster Straße für eine Gefahrenlage gesorgt, wie die Polizei mitteilt.

Demnach sollten die 15 Pflastersteine mit einem Durchschnittsmaß von 10 mal 10 cm offenbar als Verkehrshindernis fungieren. Die Steine seien dafür aus Umrandungen von Bäumen genommen worden, so die Beamten weiter.

Ärger über Raser in Brüderstraße Grund für Gefährdung in Burg?

Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit immer häufigeren Bürgerhinweisen, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung in der angrenzenden Brüderstraße nicht eingehalten werde. Es bestehe der Verdacht, so die Beamten weiter, dass der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr als Warnung für „Raser“ gedacht sei.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Anwohner darum, unbedingt Abstand von derartigen Handlungen zu nehmen, da sie zu schweren Unfällen und Verletzungen führen könnten. Etwaige Anliegen oder Hinweise könnten Bürger unter der Rufnummer 03921-9200 vortragen.