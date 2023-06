Dreiste Umweltsünder haben bei Reesen in einem Waldstück Asbestplatten illegal entsorgt. Drei Kubikmeter des gefährlichen Mülls wurden gefunden.

Drei Kubikmeter asbesthaltiger Wellzementplatten sind in einem Waldstück bei Reesen (Ortsteil von Burg im Jerichower Land) illegal entsorgt worden. Wie die Polizei informiert, hatte ein Bürgerhinweis Beamte auf die Spur der gefährlichen Abfälle geführt.

Der Fundort befindet sich etwa zwei Kilometer östlich von Reesen in Verlängerung des Predätzer Weges und ist über diesen beziehungsweise über die Bundesstraße 1 und weiterführend über den Reesener Triftweg zu erreichen.

Aufgrund der Menge und der Lage des Abfalls könne davon ausgegangen werden, dass die Platten mit einem Fahrzeug – Transporter oder Pkw mit Anhänger – in den Wald geschafft worden seien, heißt es weiter in einer Mitteilung. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen wurde eingeleitet und die zuständigen Stellen für eine Entsorgung in Kenntnis gesetzt.