Das Sozialkaufhaus in Burg ist zum Schauplatz einer Straftat geworden. Ein Einbrecher hatte sich das Geschäft als Ziel seines Angriffs ausgesucht. Doch er kam nicht weit.

Ein Einbrecher hat sich in Burg ausgerechnet das Sozialkaufhaus zum Ziel auserkoren. Doch er kam nicht weit. Symbolbild:

Burg (vs) - Offenbar konnte ein 36 Jahre alter Einbrecher am frühen Montagmorgen in der Burger Bahnhofstraße gestellt werden. Er hatte ausgerechnet das dortige Sozialkaufhaus ins Visier genommen, wie die Polizei mitteilt.

Demnach hatten aufmerksame Zeugen zuvor ein klirrendes Geräusch gehört. Als die Polizei vor Ort eintraf, zeigte sich: Der Einbrecher hatte sich über ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes gewaltsam Zutritt verschafft. Trotzdem habe er noch im Objekt gestellt und festgenommen werden können.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten neben dem Einbruchwerkzeug auch Drogen. Außerdem schien der 36-Jährige betrunken gewesen zu sein. Die Polizei ermittelt in dem Fall.

Unter einem Sozialkaufhaus wird ein großes Geschäft verstanden, in dem gebrauchte und gespendete Gegenstände für wenig Geld einen neuen Besitzer finden können.