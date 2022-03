Auto in Burg geklaut: Polizei bittet um Mithilfe bei Zeugensuche

In Burg wurde ein Auto von unbekannten Tätern entwendet, so die Polizei.

Burg (vs) - Eine 38-jährige Frau aus Oschersleben besuchte laut Polizei am 26. März mit ihrem Lebensgefährten in Burg eine Veranstaltung in der Stadthalle. Ihren Autoschlüssel bewahrte sie in der linken Jackentasche auf.

Gegen 23:00 Uhr stellte sie fest, dass der Schlüssel nicht mehr in der Jackentasche war. Sie befragte das Personal der Veranstaltung, ob ein Schlüssel abgegeben wurde. Anschließend ging sie mit ihrem Lebenspartner von der Veranstaltung zurück zum Fahrzeug zur Martin-Luther-Straße Nr. 65, um die Wegstrecke nach dem Fahrzeugschlüssel abzusuchen.

Dabei stellte sie fest, dass sich der VW Sharan nicht mehr am Abstellort befand und entwendet wurde. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. "Haben Personen den Diebstahl des PKW gesehen oder können Angaben zu Personen machen, die den Fahrzeugschlüssel entwendet oder gefunden haben, werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Burg unter der Telefonnummer: 03921/920 291 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden", heißt es von den Beamten.

Die Polizei informiert weiter: "Bitte lassen sie keine Autoschlüssel in Jacken oder Manteltaschen bei Veranstaltungen!"