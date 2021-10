Auto in Burg geklaut: Polizei sucht Zeugen

In Burg wurde in der Nacht zum 4. Oktober ein VW Sharan entwendet. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Spur.

Burg (vs) - In der Nacht vom Sonntag zum Montag, 4. Oktober, entwendeten unbekannte Täter einen VW Sharan in Burg. Der Besitzer stellte sein Fahrzeug am Abend am Straßenrand der Johann-Mühlpfort-Straße ab.

Als er am Morgen wieder am Abstellort erschien, war das Fahrzeug entwendet. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Auffinden des Fahrzeugs. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des entwendeten Fahrzeugs nimmt das Polizeirevier Jerichower Land rund um die Uhr unter der Telefonnummer 03921/9200 entgegen.