Bei einem Unfall auf der A2 bei Theeßen ist ein Mann schwer verletzt worden, so die Polizei.

Theeßen/DUR. - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es gegen 23:43 Uhr auf der A2 in Richtung Berlin auf Höhe Theeßen zu einem folgenschweren Unfall gekommen, so die Polizei. Bei der Kollision wurde ein 69-jähriger Fahrzeugführer schwer verletzt.

Der Mann aus Nordrhein-Westfalen fuhr mit seinem Auto auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Berlin auf Höhe Theeßen, als er das Stauende eines vorangegangenen Verkehrsunfalls übersah.

A2 nach Unfall bei Theeßen in Richtung Berlin voll gesperrt

Er fuhr auf einen am Stauende stehenden Lkw auf. Der Autofahrer musste durch Kräfte der ortsansässigen Feuerwehr schwer verletzt aus dem Fahrzeug geborgen werden. Im Anschluss wurde er in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Bergung des Pkw übernahm ein Abschleppunternehmen. Am Auto entstand Totalschaden. Der Fahrzeugführer des beteiligten Sattelzugs konnte nach kurzer Reparaturzeit eines Reifenservice seine Fahrt fortsetzen.

Für den Zeitraum der Bergung und der Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt in Richtung Berlin kurzzeitig voll gesperrt, heißt es von der Polizei.