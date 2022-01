Autofahrer flüchtet nach Unfall in Gommern: Polizei sucht Zeugen

Gommern (vs) - Die 64-jährige Fahrerin eines Kia Picanto hatte laut Polizei das Fahrzeug am 17. Januar gegen 13.58 Uhr, auf den Parkplatz der Sparkasse in Gommern abgestellt. Anschließend begab sie sich in das Sparkassengebäude. Als sie ihr Fahrzeug wieder aufsuchte, stellte sie einen Sachschaden an der linken hinteren Stoßstange fest.

Die eingesetzten Polizeibeamten sicherten Spuren und nahmen eine Unfallanzeige auf. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Burg unter der Telefonnummer 03921/920-0 zu melden.