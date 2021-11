Bagger in Lostau geklaut: 18.000 Euro Schaden - Polizei sucht nach Zeugen

In Möser, genauer gesagt im Ortsteil Lostau, wurde ein Bagger von einer Baustelle geklaut. Noch tappt die Polizei bei der Tätersuche im Dunkeln.

So in etwa, nur von der Marke Wacker Neuson, sah der Minibagger aus.

Lostau (vs) - Bislang unbekannte Täter entwendeten im Tatzeitraum vom 8. November, 17.00 Uhr, bis zum 9. November, 9.00 Uhr einen Minibagger. Dieser stand auf einer frei zugänglichen Baustelle am Ortsrand von Lostau, im Bereich des dortigen Kindergartens. Der Bagger war ein Wacker Neuson ET 18.

Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 18.000 Euro. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Bagger am Tatort oder in unmittelbarer Nähe auf ein Fahrzeug verladen und abtransportiert wurde.

Hinweise, die zur Ergreifung der Täter oder zum Auffinden des Diebesgutes führen, nimmt die Polizei im Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 entgegen.