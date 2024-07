Bargeld und Schmuck weg Beängstigend: Seniorin in Gommern arbeitet auf Grundstück und Diebe klettern ins Haus

Eine Seniorin in Gommern hat am Dienstagabend einen echten Schreckmoment erlebt. Während die Frau im Garten werkelte, marschierten Diebe in ihr Haus - und machten Beute.