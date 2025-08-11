Eskalation am Bahnhof in Burg: Am Samstagabend musste die Bundespolizei anrücken, denn ein Mann randalierte zunächst im Regionalexpress, ehe die Situation komplett eskalierte.

Bedrohungslage am Bahnhof eskaliert: Mann zieht Notbremse im Zug und zeigt Hitlergruß

Gleich mehrere Bundespolizisten mussten am Samstagabend zum Bahnhof in Burg anrücken. Dort zeigte ein Mann unter anderen einen Hitlergruß.

Burg. Ein Mann verliert völlig die Kontrolle im Zug und ruft die Bundespolizei auf den Plan - so geschehen am Samstagabend in Burg, wie nun bekannt wurde.

Demnach informierte die Notfallleitstelle der Bahn in Leipzig um 20.30 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über eine randalierende Person in einem Regionalexpress am Bahnhof in

Burg.

Bundespolizei zum Bahnhof Burg alarmiert: Mann randaliert im Zug und zeigt Hitlergruß

Die Bundespolizisten fuhren umgehend mit Blaulicht und

Martinshorn in Richtung Bahnhof. Parallel bekamen die Einsatzkräfte weitere Erkenntnisse übermittelt. Der 41-Jährige soll die Notentriegelung einer Zugtür missbräuchlich getätigt, den verbotenen Hitlergruß auf dem Bahnhofsvorplatz gezeigt und einem 36-Jährigen bedroht haben.

Bei seiner Drohung hob er zudem den rechten Arm und ballte seine Hand zu einer Faust.

41-jähriger Tatverdächtiger wird nach Magdeburg mitgenommen - Bundespolizei erstattet mehrere Anzeigen

Die Beamten konnten den Tatverdächtigen in Burg neben dem Treppenabgang zu den Bahnsteigen 2/3 feststellen. Er wurde angesprochen und kontrolliert. Daraufhin wurde der Mann mit nach Magdeburg genommen.

Der Deutsche erhält unter anderem Strafanzeigen wegen Missbrauch von Notrufen, Bedrohung und wegen des Verwendens

von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.