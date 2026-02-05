Ein Senior im Jerichower Land ist durch einen gefälschten Brief seiner Hausbank um viel Geld gebracht worden. So lief der Betrug ab.

Senior um Tausende Euro betrogen! Betrüger haben mit gefälschtem Brief der ING DiBa Erfolg

Betrugsmasche Phishing: Betrüger bringen Senior im Jerichower Land um viel Geld.

Burg. - Erst kürzlich hatte die Polizei Stendal vor Pishing-Versuchen mit gefälschten Schreiben der Volksbanken Raiffeisenbanken gewarnt. Nun ist ein 75-Jähriger im Jerichower Land dieser Betrugsmasche zum Opfer gefallen, teilt die Polizei Burg mit.

Mittels eines gefäschten Schreibens der ING DiBa sei er um mehrere Tausend Euro gebracht worden, wie der Senior am Dienstag bei der Polizei anzeigte.

Mann aus dem Jerichower Land erhält gefälschten Brief der ING DiBa

Demnach habe er am 30. Januar einen Brief erhalten, der vermeintlich von seiner Hausbank stammte. Darin sei er aufgefordert worden, sein Online-Banking zu aktualisieren.

Lesen Sie auch: Gefälschte Werbeanzeige mit Kanzler Merz: Seniorin verliert halbe Million Euro!

Er habe daraufhin Kontakt aufgenommen und sei dann aufgefordert worden, sich das Programm "Any Desk" zu installieren. Den Tätern zufolge solle es sich um ein Antivirenprogramm handeln. Tatsächlich jedoch könne damit aus der Ferne auf Geräte zugegriffen werden.

Anschließend wurde der 75-Jährige aufgefordert, zwei Summen im hohen vierstelligen Bereich zu überweisen, so die Polizei weiter. Doch statt, wie zuvor versprochen, das Geld wieder zurückzuüberweisen, sei eine Summe einbehalten worden.

Mit einem gefälschten Schreiben der ING DiBa ist ein Senior im Jerichower Land um viel Geld betrogen worden. (Foto: Polizei)

Betrüger buchen Geld vom Konto des Opfers ab

Später sei es den Tätern noch gelungen, eine weitere vierstellige Summe vom Konto des Mannes abzubuchen. Hierbei sei offenbar das zuvor installierte Programm "Any Desk" genutzt worden.

Lesen Sie auch: „Da stimmt was nicht“: Unternehmer entlarvt gefälschtes Amtsgericht-Schreiben

Der Betrug flog auf, als der 75-Jährige seine Bank zu einem späteren Zeitpunkt unter der ihm bekannten echten Rufnummer kontaktierte. Ihm sei dann mitgeteilt worden, dass die Bank keine derartigen Schreiben versandt habe. Sein finanzieller Schaden beläuft sich den Angaben zufolge auf einen Wert im unteren fünfstelligen Bereich.

Polizei warnt vor betrügerischem Schreiben

Aus gegebenen Anlass weißt die Polizei darauf hin, in anonymisierten Schreiben keinesfalls Links zu öffnen oder QR-Codes zu scannen.

Lesen Sie auch: Enkeltrick war gestern: Mit diesen dreisten Maschen zocken Betrüger Ahnungslose ab

"Echte Aktualisierungen von Kundendaten erfolgen ausschließlich über persönliche Anschreiben Ihrer Bank. Banken versenden keine anonymisierten oder allgemein gehaltenen Schreiben mit der Aufforderung, Daten über Links oder QR‑Codes zu bestätigen", so die Polizei.