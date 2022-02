Betrunken in Burg von der Polizei am Steuer erwischt

In Burg im Jerichower Land wurde ein Mann betrunken erwischt, wie er am Steuer hinter seinem Auto saß.

Zu viele alkoholische Getränke hatte ein Autofahrer am Sonntag in Burg intus.

Burg (vs) - Am Sonntagabend, 6. Februar, befuhr die Besatzung eines Funkstreifenwagens die Magdeburger Chaussee in Burg. Vor ihnen fuhr ein VW Caddy in auffälligen Schlangenlinien und verminderter Geschwindigkeit.

Aufgrund dieser Auffälligkeiten wurde das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei der 35-jährigen Fahrerin ergab einen Wert von 1,61 Promille.

Im Krankenhaus erfolgte eine Blutprobenentnahme und der Führerschein wurde sichergestellt. Anschließend wurde eine Strafanzeige aufgenommen und die Weiterfahrt untersagt, so die Polizei.