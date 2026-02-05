weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Schock mitten in der Nacht: Haus in Schermen steht in Flammen

Feuerwehreinsatz im Jerichower Land Schock mitten in der Nacht: Doppelhaushälfte in Schermen steht in Flammen

Mitten in der Nacht hat es an einer Doppelhaushälfte in Schermen gebrannt. Das Feuer breitete sich schnell aus - auch auf die andere Gebäudehälfte.

Von DUR Aktualisiert: 05.02.2026, 16:33
Mitten in der Nacht ist an einer Doppelhaushälfte in Schermen ein Feuer ausgebrochen.
Schermen. - In der Nacht zu Donnerstag ist an einer Doppelhaushälfte in Schermen (Landkreis Jerichower Land) ein Feuer ausgebrochen, teilt die Polizei mit. Die Feuerwehr musste vier Menschen aus dem Gebäude retten.