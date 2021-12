Brand in Burg: Gartenlauben brennen ab

Burg (vs) - Über die Rettungsleitstelle des Landkreises wurde die Polizei am 15. Dezember gegen 4.45 Uhr über den Brand in einer Gartenanlage in der Zerbster Chaussee informiert.

Bei Eintreffen der Polizei waren die Kräfte der Feuerwehr bereits bei den Löscharbeiten. Vor Ort konnten zwei voneinander unabhängige Brandherde festgestellt werden. Durch die Brände wurden zum einen ein Gartenhaus, in dem auch technische Geräte untergestellt waren und zum anderen ein Anbau an einer Gartenlaube zerstört.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist seitens der Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung auszugehen, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Der entstandene Schaden wird auf rund 5.000 bis 10.000 Euro beziffert. Im Rahmen der Löscharbeiten musste die Zerbster Chaussee zeitweise komplett gesperrt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise insbesondere zu tatverdächtigen Personen geben können werden gebeten, sich bei der Polizei im Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 zu melden.