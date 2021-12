Brandstiftung unter einem Bagger löst Einsatz in Gommern aus

Nachdem Unbekannte ein Feuer unter einem Bagger in Gommern gelegt haben, fahndet die Polizei nun nach den Brandstiftern.

Polizei und Feuerwehr sind zu einem Einsatz in Gommern gerufen worden. Symbolfoto:

Gommern (vs) - Zu einem Einsatz wurden Polizei und Feuerwehr in der Nacht vom Sonntag auf Montag in Gommern gerufen. Das teilte die Polizei mit.

Als die Polizisten ankamen, waren die Löscharbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Dannigkow bereits beendet. Der Brandherd befand sich unter einem Bagger. Von unten hat das Feuer zuvor nach oben hin auf die Maschine übergegriffen. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass aufgrund des Brandbildes von Brandstiftung auszugehen ist. Die Freiwillige Feuerwehr Dannigkow war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Kameraden vor Ort.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Burg unter der Telefonnummer 03921 - 9200 zu melden.