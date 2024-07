Wenn die Bahn mal wieder Verspätung hat, ist die Verärgerung groß. Doch in einigen Fällen sind Verspätungen nur zustande gekommen, weil sich Menschen im Gleis in wahnsinnig gefährliche Aktionen begeben. So wie in dieser Woche in Gommern.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.