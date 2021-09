Burg: 30-Jähriger von zwei Männern überfallen - Polizei sucht Zeugen

Nach einer Raub-Attacke in Burg bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach zwei unbekannten Tätern.

Burg (vs) - Nach einem Raub in Burg bittet die Polizei um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat. Wie die Polizei berichtet, soll ein 30-jähriger Mann in der Nacht zu Sonntag (26. September) auf dem Heimweg von zwei anderen Männern überfallen worden sein. Die Unbekannten sollen dabei die Geldbörse des 30-Jährigen gestohlen haben.

Gegen 03.00 Uhr soll sich der Geschädigte am Markt in Burg aufgehalten haben. Daraufhin hätten zwei Männer ihn festgehalten und die Geldbörse entwendet.

Das Opfer des Überfalls beschreibt die Täter wie folgt: Die beiden Unbekannten sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt sein, circa 185 Zentimeter groß und zur Tatzeit mit einem schwarzen Pullover und einer Jeans beziehungsweise einem schwarzen Pullover und einer grauen Jogginghose bekleidet gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt das Polizeirevier Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 entgegen. Zeugen zu dem Vorfall können sich aber auch bei jeder anderen Dienststelle melden.