Burg: Polizei ermittelt nach Hakenkreuz auf Holzbank

Burg (vs) - Polizeibeamte entdeckten auf einer Holzbank in der Schartauer Straße in Burg Symbole des Nationalsozialismus. Nach Polizeiangaben fanden die Beamten auf ihrer Streife am späten Dienstabend (21. September) ein Hakenkreuz und eine SS-Rune auf einer Bank.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden die Schmierereien unkenntlich gemacht. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens verfassungswidriger Symbole.

Hinweise zur Tat und möglichen Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03921/920-0 entgegen.