Burg: Zwei Diebstahlfälle der Polizei im Jerichower Land gemeldet

Burg (vs) - Der erste Diebstahl ereignete sich in der Tatzeit vom 20. November um 12.00 Uhr bis 22. November um 7.30 Uhr auf einem Baustellengelände in der Niegripper Chaussee in Burg. Dort durchtrennten unbekannte Täter an sechs verschiedenen Stellen mehrere Kupferkabel und entwendeten diese. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen übernommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zweiter Fall: Der 65-jährige Fahrzeughalter stellte sein Auto am 20. November um 16.00 Uhr am Ring in Burg ab. Als er am 22. November um 10.18 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass sein Fahrzeug einen erhöhten Geräuschpegel vorweist. Bei der Inaugenscheinnahme seines Fahrzeugs sah er, dass der Katalysator durch unbekannte Täter abmontiert und entwendet wurde.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes oder zu tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich persönlich oder unter der Tel.-Nr.: 03921/920-0 bei der Polizei im Jerichower Land zu melden.