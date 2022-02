Burger versucht Polizistin mit der Faust ins Gesicht zu schlagen

Ein Mann hat in Burg versucht, eine Polizeibeamtin in Gesicht zu schlagen.

Burg (vs) - Am späten Abend des 13. Februars kam es in Burg zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach der räumlichen Trennung der beteiligten Personen erfolgte eine Befragung durch die Beamten, so die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass der 41-jährige Beschuldigte mit dem 63-jährigen Zeugen eine verbale Auseinandersetzung hatte. Während der Sachverhaltsaufnahme versuchte der 41-jährige Beschuldigte die Beamtin mit der rechten Faust ins Gesicht zu schlagen. Dieses wurde durch die Beamtin verhindert, indem diese den Mann mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden brachte und fixierte.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,78 Promille, eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte wurden aufgenommen.