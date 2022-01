Corona-Party im Jerichower Land: Das sind die Konsequenzen für die Teilnehmer

Gerwisch (vs) - Am Freitagabend, 15. Januar, meldeten Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Breiten Weg in Gerwisch eine Party mit einer Vielzahl an Gästen. Ein 16-Jähriger Bewohner gab an, dass er Verantwortlicher der Party sei.

In der Wohnung befanden sich insgesamt 21 Personen im Alter von 15 bis 19 Jahren, wobei einige Personen ungeimpft waren und somit gegen die Maximalanzahl an Kontakten bei privaten Zusammenkünften verstoßen wurde.

Die Beamten fertigten 21 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen wegen Verstößen gegen die Eindämmungsverordnung.