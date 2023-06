Zwei Menschen wurden verletzt, als ein Auto in Biederitz im Jerichower Land ungebremst mit einer Hauswand kollidierte.

Unfall in Biederitz nahe Burg: Plötzlich kollidierte das Auto mit einer Hauswand

Biederitz (vs) - Zu einer Kollision mit einer Hauswand ist es am Sonntagabend in Biederitz nahe Burg gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach fuhr ein 80-Jähriger auf der Bahnhofstraße aus Richtung Magdeburg kommend, als er an der Vorfahrtstraße, die zur Herrenkrugstraße wird, vom Bremspedal rutschte. Der Mann kam offenbar aufs Gaspedal und soll dann unkontrolliert von der Vorfahrtstraße abgekommen sein. Schließlich sei sein Auto auf einen Fußweg gefahren und gegen eine Hauswand geprallt, heißt es.

Sowohl der Fahrer als auch seine Beifahrerin seien verletzt ins Krankenhaus gekommen.