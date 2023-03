Eine Rohrbombe hat offenbar zu einer Explosion am Bahnhof in Möser im Jerichower Land geführt. Sachverständige der Polizei und der Deutschen Bahn waren vor Ort. Symbolbild:

Möser (vs) - In Möser im Jerichower Land ist es in der Nacht zum Donnerstag zu einer Explosion gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Was steckte dahinter?

Laut den Beamten ist es zu diesem Zeitpunkt zur Sprengung eines Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn in der Bahnhofstraße gekommen. Im Rahmen der Untersuchung des Tatortes sollen Reste einer Rohrbombe gefunden worden sein. Über die Schadenshöhe können bislang laut Angaben der Polizei keine Angaben gemacht werden. Die polizeilichen Maßnahmen dauern an.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei im Jerichower Land unter der Rufnummer 03921-9200.