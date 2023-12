Diebe brechen in Lagerraum in Burg ein und durchwühlen Schränke

Einbrecher waren in der Niegripper Chaussee in Burg am Werk.

Burg - Einen Einbruch gab es am Dienstag, 20. Dezember in der Niegripper Chaussee in Burg. Dort sind Unbekannte gegen 23.30 Uhr in ein Lagergebäude in der Niegripper Chaussee Siedlung in Burg eingestiegen.

Laut Polizeiangaben wurde die Eingangstür aufgehebelt und im Inneren des Gebäudes eine weitere Tür eingetreten und aus der Verankerung gerissen. Die Täter durchsuchten anschließend die Räume und Schränke.

Noch keine Schadenshöhe bekannt

„Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt und ist Gegenstand der Ermittlungen“, teilte Sprecher Frank Eismann vom Polizeirevier mit. Die Beamten haben Spuren gesichert und eine Strafanzeige aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei im Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 aufzunehmen.