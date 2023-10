Gleich zwei Mal in einer Nacht werden in Burg bei Magdeburg Fahrzeuge der Marke BMW von Dieben ins Vesier genommen. Sie beuten die Innenräume aus.

Burg - Im Jerichower Land scheint es jemand auf BMWs abgesehen zu haben. Die Polizei meldet zwei Vorfälle mit der Automarke in nur einer Nacht.

Beim ersten Fall wurde in der Nacht auf Sonntag, 1. Oktober, in der Zeit zwischen 19 Uhr und 9.00 Uhr, ein in der Wilhelm-Kuhr-Straße, im Bereich der Hausnummer 5d abgestellter BMW 435i das Ziel von dreisten Dieben. Diese schlugen eine Seitenscheibe im hinteren Bereich des Fahrzeuges ein und verschafften sich so Zugang in den Fahrzeuginnenraum. Aus dem BMW entwendeten der oder die Täter den Bordcomputer, das Lenkrad und eine Musikbox. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen des Geschädigten auf mehrere tausend Euro.

Im zweiten Fall liegt die angegebene Tatzeit zwischen Samstag, 30. September, 22.30 Uhr und Sonntag, 1. Oktober, 19 Uhr. Auch hier wurde die Seitenscheibe eines BMW der 3er Reihe, der im Windmühlenweg abgeparkt war, eingeschlagen und aus dem Inneren das Lenkrad samt Airbag entwendet. Der entstandene Schaden liegt im 4-stelligen Bereich.

In beiden Fällen sicherte die Polizei die Spuren und leitete ein Strafverfahren wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ein. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten vorliegt, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Tätern oder tatverdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich persönlich, telefonisch unter 03921/920-0 oder via E-Mail an levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de im Polizeirevier Jerichower Land zu melden.