Burg - An der Magdeburger Chaussee ist in Burg bei Magdeburg ein Motorrad gestohlen worden. Der oder die Täter haben in der Nacht vom 25. zum 25. Juni 2023 zugeschlagen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Der Besitzer des roten Gefährts der Marke „Betamotor“ am Sonntag festgestellt und zur Anzeige gebracht. Das Motorrad war auf einem Grundstück abgestellt. Beim Einbruch wurde das Grundstücktor beschädigt.

Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib können unter Telefon 03921/92 00 an die Polizei übermittelt werden.