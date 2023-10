Unbekannte Täter brachen am Wochenende in Burg in ein Wohnhaus ein. Sie bedienten sich nach dem Bruch in der Haushaltskasse. Die Täter sind aktuell flüchtig.

Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Burg wurden mehrere tausend Euro gestohlen. Die Polizei sucht nun die Täter.

Burg/vs - Wie die Polizei in Stendal bekannt gab, wurde am Samstag, dem 21. Oktober, in ein Haus in der Gustav-Stresemann-Straße eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen 18.30 und 21.45 Uhr. In dieser Zeit hatten die 79-und 64-jährigen Hausbesitzer ihr Wohnhaus für wenige Stunden verlassen.



Die unbekannten Täter gelangten laut Polizei über den Balkon in das Haus. Dort stahlen sie Schmuck im Wert von zweitausend Euro. Die Spuren im Haus wurden durch die Kriminalpolizei gesichert und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.



Hinweise zu dem Einbruch und zu tatverdächtigen Personen, nimmt das Polizeirevier Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921 92 00 entgegen.