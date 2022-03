Diebstahl aus Burger Kirche - Polizei ermittelt

In Burg wurde in die St. Nikolai eingebrochen. Dies meldet die Polizei.

In Burg wurden Gegenstände aus einer Kirche entwendet.

Burg (vs) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich laut Polizei wohl in der Nacht vom 1. zum 2. März widerrechtlich Zutritt zum Kirchengebäude der evangelischen Kirche St. Nikolai und dessen Nebengelass in Burg.

Auf dem Gelände finden gegenwärtig Bauarbeiten statt. Der oder die Täter entwendeten von dort einen Baustromverteiler, eine Kabeltrommel und mehrere Schlüssel. Die Kriminalpolizei ermittelt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 03921/920-0.