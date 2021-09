Diebstahl in Burg Loburg: 100 Jahre altes Kleidungsstück geklaut

In die Burg Loburg wurde unter anderem ein altes Kleidungsstück bei einem Diebstahl entwendet.

In die Burg Loburg wurde eingerbochen.

Loburg (vs) - Bislang unbekannte Täter drangen im Tatzeitraum 13. September, 14 Uhr, bis zum 16. September, 10.30 Uhr gewaltsam in die Burg Loburg ein und wendeten aus dem Eingangsbereich der Burg ein etwa 100 Jahre altes Kleidungsstück. Ferner versuchten der oder die Täter sich Zutritt zum Vereinshaus zu verschaffen. Hierbei entstand Sachschaden an der Holztür.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 entgegen.