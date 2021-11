Diebstahl in Burg: Mehrere Fahrräder der Marke „KTM“ entwendet

Laut der Polizei des Jerichower Landes wurde am 11.11.2021 in ein Fahrradgeschäft in Burg eingebrochen.

Burg (vs) - Unbekannte Täter verschafften sich in den frühen Morgenstunden des 11. Novembers auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt in ein Fahrradgeschäftes in der Schartauer Straße in Burg. Hier wurde durch den oder die Täter eine Zugangstür gewaltsam geöffnet.

Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen wurden aus dem Geschäft mehrere Fahrräder der Marke „KTM“ und Fahrradzubehörteile in Form von Fahrraddecken/ -mänteln entwendet, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Detaillierte Angaben zum Diebesgut und der Schadenshöhe können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht getroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, heißt es weiter.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu tatverdächtigen Personen und zum Verbleib des Diebesgutes machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei im Jerichower Land persönlich oder unter der Telefonnummer 03921/920-0 zu melden.