Diebstahl von Fahrrad in Burg: Polizei ermittelt

Burg (vs) - Durch einen 21-jährigen Mann wurde der Polizei in Burg der Diebstahl seines Fahrrades angezeigt. Das Fahrrad, ein schwarzes Mountainbike, befand sich auf dem Grundstück im Feuerdornweg unter einem Carport, an der Decke aufgehängt und war nicht angeschlossen.

Am 7. Februar gegen 17.00 Uhr hat der junge Mann das Fahrrad im Carport noch gesehen.

Am 8. Februar gegen 12.30 Uhr stellte er den Diebstahl des Fahrrades fest, so die Polizei.