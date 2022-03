Diebstahl von Katalysator und Radio im Jerichower Land

Burg (vs) - Unbekannte Täter entwendeten laut Polizei in der Zeit vom 17. Februar 18.30 Uhr bis 27. Februar 1745 Uhr von einem in Burg in der Mühlenstraße abgestellten Mercedes CLK 200 den Katalysator und das Radio.

Der Diebstahl wurde von der 57-jährigen Geschädigten am Abend des 27. Februars bemerkt. Demnach sollen die unbekannte Täter das Stoffverdeck des angegriffenen Fahrzeuges aufgeschnitten haben. Anschließend wurde wohl die Beifahrertür geöffnet und das Radio ausgebaut und entwendet. Bei der Kontrolle der Auspuffanlage wurde das Fehlen des Katalysators festgestellt.

Von den eingesetzten Polizeibeamten wurden Spuren gesichert und eine Strafanzeige aufgenommen. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise, die zur Identifizierung der Täter führen, nimmt das Polizeirevier Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 entgegen.