Diebstahl von Paketen: Täter in Burg geschnappt

Durch eine aufmerksame Zeugin konnte ein Paketdiebstahl in Burg durch die Polizei schnell aufgeklärt werden.

Burg (vs) - Eine aufmerksame Nachbarin beobachtete zwei männliche Personen die beim Nachbarn Pakete entwendeten und mit Fahrrädern flüchteten.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten kurz hinter dem Ortseingang Niegripp, aus Richtung Burg kommend, zwei Fahrradfahrer feststellen, auf die die Beschreibung der Zeugin passte. Als die Beamten eine Personenkontrolle durchführten, konnten sie am Rucksack bereits erkennen, dass sich in diesem Pakete befanden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Eine männliche Person verweigerte die Durchsuchung seines Rucksackes. Aufgrund der zutreffenden Personenbeschreibung und der Pakete, die sichtbar im Rucksack waren, wurde gegen dessen Willen der Rucksack durchsucht.

Bei der Durchsuchung wurden die Pakete und eine Tüte mit pulverähnlichen Inhalt festgestellt. Die Überprüfung eines mitgeführten Fahrrades ergab, dass dieses zur Fahndung ausgeschrieben war. Die aufgefundenen Gegenstände und das Fahrrad wurden beschlagnahmt. Gegen die 30- und 35-jährigen Beschuldigten wurde Anzeige erstattet.